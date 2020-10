Policist, obtožen umora temnopoltega Georgea Floyda, na prostosti po plačilu milijona dolarjev varščine

Minneapolis, 8. oktobra - Nekdanjega policista Dereka Chauvina, obtoženega umora temnopoltega Georgea Floyda, so v sredo spustili na prostost po plačilu milijona dolarjev varščine. Na prostosti bo ostal do sojenja za umor, ki je v ZDA sprožil množične proteste proti rasizmu in policijskemu nasilju, poročajo tuje tiskovne agencije.