Policisti, obtoženi umora Floyda, prvič skupaj na sodišču

Minneapolis, 12. septembra - Pred državnim sodnikom Minnesote Petrom Cahillom je v petek v Minneapolisu potekalo zaslišanje štirih policistov, ki so obtoženi umora in sodelovanja pri umoru 46-letnega temnopoltega Georgea Floyda, po katerem so po ZDA izbruhnili protesti proti policijskemu nasilju in nasilni nemiri.