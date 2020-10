Tokio, 8. oktobra - Predsednik Svetovne atletike IAAF Britanec Sebastien Coe je prvič podprl športnike v boju za enakopravnost in proti rasizmu. Kot eden vodilnih funkcionarjev mednarodnega olimpijskega gibanja je Coe izrazil podporo športnikom, ki bodo želeli svoje nezadovoljstvo in kritiko do oblastnikov javno izraziti z gesto, kot je poklek na eno koleno.