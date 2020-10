Dnevnik o oblikovanju nove koalicije (8. 10.)

Ljubljana, 7. oktobra - Meta Roglič v komentarju Težko uresničljiv, ne pa nemogoč projekt, piše o tem, da so se vse do sedaj krepile ocene, da je nesposobna, neoperativna in vsebinsko izpraznjena opozicija glavna zaveznica Janeza Janše. Enotna podpora štirih opozicijskih strank k oblikovanju koalicije ustavnega loka, je zato presenečenje.