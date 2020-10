Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 10.)

Ljubljana, 7. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o rekordnem številu novih okužb s koronavirusom v Sloveniji ter izjavah slovenskega vladnega govorca Jelka Kacina na to temo. Poročale so tudi o skupni izjavi slovenskega in avstrijskega predsednika pred obletnico koroškega referenduma in pobudi alternative trenutni slovenski vladi.