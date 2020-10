Simoniti na Koroškem o problematiki depojev pokrajinskega muzeja

Ljubljana, 7. oktobra - Minister za kulturo Vasko Simoniti se je v okviru vladnega obiska koroške regije seznanil s problematiko depojev Koroškega pokrajinskega muzeja. Ministrstvo pozdravlja povezovanje muzeja, Koroške galerije likovnih umetnosti in Muzeja Velenje v iskanju skupnih primernih prostorov in bo pri tem finančno sodelovalo, so zapisali v sporočilu za javnost.