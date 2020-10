Z delovnim posvetom se začenja vladni obisk na Koroškem

Dravograd, 7. oktobra - Vlada je z delovnim posvetom v Šentjanžu pri Dravogradu začela obisk Koroške. Okoli poldneva se bodo premier Janez Janša in ministri s sodelavci odpravili na vrsto obiskov po regiji. Ob obširnem programu obiska je vlada objavila tudi posebno gradivo, ki s podatki predstavlja stanje regije po področjih in izpostavlja izzive, rešitve in projekte.