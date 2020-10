Na MZZ poudarili pomen kredibilne širitvene politike EU za vso Evropo

Ljubljana, 7. oktobra - Ministrstvo za zunanje zadeve je v današnjem odzivu na širitveni sveženj za države Zahodnega Balkana in Turčijo, ki ga je Bruselj predstavil v torek, poudarilo pomen kredibilne širitvene politike za mir, stabilnost, varnost in gospodarsko rast celotne Evrope. Slovenija podpira tudi gospodarski in naložbeni načrt komisije za Zahodni Balkan.