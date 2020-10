Zloglasnima džihadistoma IS bodo sodili v ZDA

Washington, 7. oktobra - Člana zloglasne celice skrajne islamistične skupine Islamske država (IS), ki je ugrabila, mučila in ubila več zahodnih talcev, tudi ameriških državljanov, so prepeljali v ZDA, kjer jima bodo kmalu sodili. Danes bosta prvič stopila pred zveznega sodnika v Alexandrii, je sporočilo ameriško pravosodno ministrstvo.