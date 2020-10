Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem Unesca tudi uradno ustanovljen

Ljubljana, 7. oktobra - Vlada je od Unesca prejela uradno notifikacijo v zvezi z ustanovitvijo prvega Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco (IRCAI).

S tem je začel uradno veljati sporazum med vlado in Unescom o ustanovitvi centra, ki bo v začetni fazi gostoval na Institutu Jožef Stefan, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.