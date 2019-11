Zelena luč za sedež Unescovega centra za umetno inteligenco v Ljubljani

Pariz/Ljubljana, 25. novembra - Na generalni konferenci Unesca v Parizu so danes potrdili, da bo prvi globalni center za umetno inteligenco pod okriljem Unesca dobil sedež v Ljubljani. S tem se Slovenija postavlja na zemljevid najbolj globalno prepoznanih in naprednih držav na področju umetne inteligence, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.