Jeseniški občini milijon evrov za dograditev komunalne infrastrukture

Jesenice, 4. oktobra - Občina Jesenice je ta teden s strani ministrstva za okolje in prostor prejela sklep o sofinanciranju projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save v višini skoraj milijona evrov. V sklopu projekta občina dograjuje obstoječi sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih, kjer kanalizacija še ni bila zgrajena.