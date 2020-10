Zgodbe iz kostanjevih gozdov in Oče v tekmovalnem programu CinEasta

Luxembourg, 7. oktobra - Zgodbe iz kostanjevih gozdov scenarista in režiserja Gregorja Božiča in manjšinska koprodukcija Oče režiserja Srdana Golubovića sta se uvrstila v tekmovalni program Srednje in vzhodnoevropskega filmskega festivala v Luksemburgu CinEast. Na 13. izdaji festivala, ki bo ponudil okoli 110 projekcij, bodo prikazali tudi film Metoda Pevca Jaz sem Frenk.