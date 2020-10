Letošnji festival Poklon viziji tudi poklon režiserju Srdanu Goluboviću

Gorica/Nova Gorica, 5. oktobra - Na letošnjem čezmejnem filmskem festivalu Poklon viziji, ki bo potekal do 10. oktobra, bodo že 21. zapored podelili nagrado Darka Bratina. Tokrat so jo namenili priznanemu srbskemu režiserju Srdanu Goluboviću za njegov opus igranih filmov. Festival sicer prinaša filmske projekcije v sedmih slovenskih in italijanskih mestih.