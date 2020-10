Na pomurski avtocesti 29-letnik vozil 199 kilometrov na uro

Maribor, 5. oktobra - Med nadzorom prometa na pomurski avtocesti med Pernico in Dragučovo so policisti posneli 29-letnega voznika, ki je vozil s povprečno hitrostjo 199 kilometrov na uro, čeprav je bila omejitev 130 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Policist je vozniku za prehitro vožnjo izdal plačilni nalog.