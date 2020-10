V Kirgizistanu razveljavili nedeljske parlamentarne volitve

Biškek, 6. oktobra - Osrednja volilna komisija v Kirgizistanu je danes razveljavila nedeljske parlamentarne volitve zaradi številnih kršitev med volilnim procesom in v predvolilnem obdobju, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pred tem so protestniki, ki nasprotujejo izidu volitev, zasedli parlament in predsednikove prostore ter več vladnih poslopij.