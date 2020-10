Protestniki v Kirgizistanu zasedli parlament in vladna poslopja

Biškek, 6. oktobra - Protivladni protestniki, ki nasprotujejo izidu nedeljskih parlamentarnih volitev, so danes v Kirgizistanu zasedli parlament in več vladnih poslopij, poročajo tuji mediji. Poleg tega so iz zapora osvobodili nekdanjega predsednika Almazbeka Atambajeva. Predsednik države Sorunbaj Šenbekov je davi sporočil, da ima razmere pod nadzorom.