Nov rok za oddajo vloge na razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za varstvo in začasne namestitve starejših

Ljubljana, 6. oktobra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 2. oktobra objavilo popravek javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše. Popravek prinaša nov skrajni rok za oddajo vloge na razpis, in sicer 16. november, so objavili na strani ministrstva.