Z razpisom ministrstva do začasnih namestitev za 42 starejših oseb

Ljubljana, 1. oktobra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sklopu prvega roka razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za dnevne oblike varstva in začasne namestitve za starejše odobrilo sredstva osmim prijaviteljem, so za STA sporočili z ministrstva. Izbrani projekti bodo omogočali začasne namestitve za 42 oseb.