Nemčija po spletni konferenci previdno optimistična glede konflikta v Libiji

Berlin, 5. oktobra - Pod pokroviteljstvom Združenih narodov in Nemčije je danes potekala konferenca o Libiji na daljavo. Nemški zunanji minister Heiko Maas je bil po pogovorih, na katerih so sodelovali predstavniki 23 držav in organizacij, previdno optimističen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.