EU s sankcijami proti kršiteljem embarga na izvoz orožja v Libijo

Bruselj, 21. septembra - Zunanji ministri EU so danes v Bruslju potrdili sankcije za kršitelje embarga na izvoz orožja v Libijo. Unija bo zaradi logistične podpore pri prevozu bojne opreme v Libijo kaznovala tri podjetja iz Turčije, Jordanije in Kazahstana, dva posameznika iz Libije pa zaradi kršitev človekovih pravic v tej državi, so sporočili iz Sveta EU.