AŽP: Iz gradiva nismo mogli razbrati pozitivnih učinkov združevanja

Ljubljana, 5. oktobra - Javna agencija za železniški promet RS (AŽP) ni regulatorni organ na področju železniškega prometa in njeno delo ni povezano z urejanjem tržnih razmer - kot je pri večini ostalih agencij, ki bi jih po predlogu gospodarskega ministrstva združili. Kljub temu so v AVŽ predlog zakona proučili in niso mogli razbrati pozitivnih učinkov združevanja.