Janša o poročilu o vladavini prava: Bolj kot viri za razne organizacije skrbi pomanjkanje sredstev za zdravstveni sistem

Bruselj, 2. oktobra - Premier Janez Janša je izraze zaskrbljenosti v poročilu Evropske komisije o vladavini prava v Sloveniji zaradi pomanjkanja finančnih in človeških virov v vrsti neodvisnih teles, kot sta KPK in Akos, danes v Bruslju komentiral z besedami, da ga bolj kot viri za nevladne in ostale organizacije skrbi pomanjkanje virov za slovenski zdravstveni sistem.