Bruselj objavil prvo poročilo o vladavini prava v članicah EU

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 30. septembra - Evropska komisija je danes predstavila prvo letno poročilo o vladavini prava v vseh članicah EU, pri čemer je zavzela zadržano držo in ni izpostavila nobene države. V poglavju o Sloveniji med drugim navaja zaskrbljenost zaradi pomanjkanja človeških in finančnih virov za KPK in Akos ter zaradi spletnega nadlegovanja novinarjev.