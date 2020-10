K zmanjšanju širjenja dezinformacij lahko prispevajo zakonodaja, medijska pismenost in odgovorno obnašanje

Ljubljana, 2. oktobra - Pandemija je s sabo prinesla tudi številne dezinformacije in teorije zarote, ki se širijo po družbenih omrežjih. Samoregulacija platform pri tem ni dovolj, proti neresnicam se je treba boriti tudi z ustrezno zakonodajo in razvojem medijske pismenosti, so sklenili gostje na spletni razpravi Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji.