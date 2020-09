Na okrogli mizi o evropskem soočanju z dezinformacijami in sovražnim govorom

Ljubljana, 23. septembra - Osrednja tema današnje okrogle mize v organizaciji evropske poslanke Irene Joveve (Renew/LMŠ) je bilo soočanje Evropske unije z dezinformacijami, lažnimi novicami in sovražnim govorom. Razpravljavci so soglašali, da gre za problematiko, ki je že od nekdaj z nami, le da so jo sodobni načini komuniciranja postavili v središče pozornosti.