Armenija pripravljena na pogajanja v okviru Ovseja

Erevan, 2. oktobra - Armenija je danes sporočila, da je pripravljena sodelovati z Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) glede mirovnih pogovorov z Azerbajdžanom. Spopadi v Gorskem Karabahu so medtem terjali nove žrtve, azerbajdžanske sile pa so danes napadle prestolnico te regije Stepanakert, poročajo tuje tiskovne agencije.