Vrh EU pozval k takojšnji ustavitvi spopadov v Gorskem Karabahu

Bruselj, 2. oktobra - Voditelji članic EU pozivajo k takojšnji ustavitvi sovražnosti med Azerbajdžanom in Armenijo v Gorskem Karabahu ter k trajnemu premirju in mirni ureditvi konflikta. Za ta konflikt ne more biti vojaške rešitve niti ne sme biti zunanjega vmešavanja, so zapisali v sklepih, ki so jih sprejeli prvi dan zasedanja.