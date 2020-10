V soboto bo gladina morja povišana, napovedani tudi močni krajevni nalivi

Ljubljana, 2. oktobra - Ob prehodu hladne fronte bodo v soboto popoldne možni močni krajevni nalivi. Med 9. in 13. uro bo povišana gladina morja, ki lahko poplavi dele obale v višini okoli 30 centimetrov, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Danes bo na vzhodu deloma sončno in povečini suho, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bo tudi nekaj dežja.