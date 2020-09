Zaradi visokega plimovanja poplavilo obalo v Rovinju in Poreču

Zagreb/Poreč/Rovinj/Dubrovnik, 28. septembra - Zaradi močnega zahodnega vetra in plimovanja je poplavilo obalo v Rovinju in Poreču, danes poročajo hrvaški mediji. Na morju na območju Dubrovnika pa so danes zabeležili valove v višini tudi do 8,5 metra, medtem ko je na območju Reke najvišji val dosegel približno 1,3 metra, so potrdili v hrvaškem hidrografskem inštitutu.