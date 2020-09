Vlada za celovito strokovno pomoč otrokom s čustvenimi težavami

Ljubljana, 30. septembra - Vlada je za obravnavo v DZ pripravila predlog zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji. Predlog sistemsko ureja delovanje vzgojnih zavodov, ki bodo po novem delovali kot strokovni centri za celovito pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami na posameznem območju.