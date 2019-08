V javni obravnavi predlog novega zakona o obravnavi otrok s čustvenimi motnjami

Ljubljana, 21. avgusta - Na ministrstvu za izobraževanje so pripravili in v javno obravnavo posredovali predlog zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami. Gre za nov zakon, s katerim želijo vzpostaviti enotno, sistemsko rešitev celostne obravnave otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih.