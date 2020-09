Obrtniki pozdravljajo predlagane ukrepe za debirokratizacijo

Ljubljana, 30. septembra - Predsednik strateškega sveta za debirokratizacijo Ivan Simič je danes članom upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) predstavil predloge ukrepov na davčnem in gospodarskem področju. Med njimi so številne poenostavitve in tudi znižanje davčnih stopenj in navzoči so soglašali, da so zelo pomembni za obrt in podjetništvo.