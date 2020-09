GZS za hitro realizacijo predlaganih ukrepov za debirokratizacijo

Ljubljana, 21. septembra - Člani upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so danes s predsednikom strateškega sveta za debirokratizacijo Ivanom Simičem razpravljali o predlogih ukrepov na davčnem in gospodarskem področju. Med predlogi ni nobenega, do katerega bi imeli v upravnem odboru resen zadržek, za večino pa bi si želeli, da čim prej pridejo v realizacijo.