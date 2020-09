O kandidatu za viceguvernerja pri Pahorju SDS, LMŠ, SD in SMC

Ljubljana, 29. septembra - Vodje poslanskih skupin SDS, LMŠ, SD in SMC so danes pri predsedniku republike Borutu Pahorju opravili pogovore glede kandidata za novega viceguvernerja Banke Slovenije. V SDS, SD in SMC imen niso želeli razkriti, v LMŠ predlagajo Andreja Bertonclja.