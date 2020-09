Začenjajo se posvetovanja o novem viceguvernerju in ustavnem sodniku

Ljubljana, 29. septembra - Predsednik države Borut Pahor bo danes začel dvodnevna posvetovanja z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti DZ o kandidatih za viceguvernerja Banke Slovenije in za sodnika ustavnega sodišča. Pogovori bodo namenjeni tudi potrebnim spremembam volilne zakonodaje, so sporočili iz urada predsednika republike.