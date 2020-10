Občina Rogaška Slatina zaključila razširitev športnega parka

Rogaška Slatina, 4. oktobra - Občina Rogaška Slatina je zaključila razširitev športnega parka, ki je bogatejši za dodatni objekt z garderobami in tribuno, razširili so tudi parkirišče za dodatnih 30 osebnih vozil in dva avtobusa. Vrednost naložbe pa je znašala 633.000 evrov, je zapisano na spletnih straneh občine.