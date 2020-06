V Rogaški Slatini razmišljajo o gradnji oskrbovanih stanovanj

Rogaška Slatina, 20. junija - Vodstvo Občine Rogaška Slatina je občinskemu svetu predstavilo idejo, da bi na mestu stare glasbene šole zgradili od 10 do 15 oskrbovanih stanovanj. Ker so svetniki to idejo podprli, je občina že naročila idejno zasnovo projekta. Ta pa bo pokazala, koliko stanovanj bi bilo možno zgraditi in kakšna bi lahko bila predračunska vrednost projekta.