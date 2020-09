Revija Forbes potrjuje, da je Trump milijarder, vendar milijarder po dolgovih

New York, 28. septembra - Objava New York Timesa, da je predsednik ZDA Donald Trump leta 2016 in 2017 plačal le po 750 dolarjev dohodnine, je sprožila val drugih člankov o predsednikovem premoženju in zasenčila vse druge javne razprave v ZDA. Poslovna revija Forbes poroča, da je Trump v dolgu za skupaj 1,13 milijarde dolarjev.