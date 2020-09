Objava Trumpovih davkov med Američani sprožila val ogorčenih primerjav

Washington, 28. septembra - Potem ko je New York Times objavil informacijo, da je predsednik ZDA leta 2016 in 2017 plačal le po 750 dolarjev dohodnine, se je pri ogorčenih Američanih sprožil val primerjav o tem, kaj morajo plačati sami. Vsoto, ki jo je odštel Trump, v ZDA plačajo tisti, ki zaslužijo do 20.000 dolarjev na leto.