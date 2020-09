Nekdanjega šefa Trumpove kampanje Parscaleja po grožnjah s samomorom aretirali in odpeljali v bolnišnico

Miami, 28. septembra - Nekdanji šef predsedniške kampanje Donalda Trumpa Brad Parscale je v nedeljo doma v Fort Lauderdalu mahal z orožjem in grozil, da bo izvršil samomor, zaradi česar je žena poklicala policijo. Policisti so ga aretirali in odpeljali v psihiatrično bolnišnico na zdravljenje in opazovanje.