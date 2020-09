Trumpova prednost pri zbranih sredstvih za kampanjo naj bi izpuhtela

New York, 8. septembra - Predsedniška kampanja republikanca Donalda Trumpa še vedno ni objavila koliko sredstev ji je uspelo zbrati v avgustu, potem ko je kampanja demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna potolkla vse rekorde. Predsednik Trump je danes zagovarjal porabo več kot 800 milijonov od 1,1 milijarde dolarjev, ki so jih zbrali do avgusta.