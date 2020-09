Tehnološki park Ljubljana ob 25-letnici delovanja ostaja zavezan podpori inovativnim podjetjem

Ljubljana, 29. septembra - Tehnološki park Ljubljana, pod okriljem katerega deluje več kot 300 podjetij, septembra praznuje 25-letnico. S svojim dosedanjim delovanjem so omogočili nastanek in razvoj številnih storitev in produktov, ki so še utrdili položaj Slovenije na zemljevidu tehnološke inovativnosti. Obletnico želijo izkoristiti za dodatno promocijo vloge tehnologije.