Odprti podatki kot pospeševalci gospodarske rasti

Ljubljana, 7. maja - Podatkovna ekonomija, še posebej pa odprti podatki, so v globalnem merilu vse bolj prepoznani kot ena od priložnosti za spodbujanje gospodarstva in podjetništva. Ravno ti podatki in njihova uporaba pa lahko odločilno prispevajo tudi k okrevanju po zaključku epidemije novega koronavirusa, so se strinjali udeleženci današnje spletne konference.