Guterres pozval k takojšnji prekinitvi spopadov v Gorskem Karabahu

New York, 28. septembra - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v nedeljo izrazil zaskrbljenost zaradi ponovnega izbruha spopadov med Armenijo in Azerbajdžanom v Gorskem Karabahu. Obsodil je uporabo sile in vpletene strani pozval k takojšnjemu prenehanju spopadov, deeskalaciji napetosti in vrnitvi k pogajanjem.