Po izbruhu spopadov v Gorskem Karabahu nevarno zaostrovanje med sprtima sosedama

pripravila Simona Grmek

Erevan/Baku/Bruselj/Moskva/Ankara, 27. septembra - V Gorskem Karabahu so danes izbruhnili siloviti spopadi, zaradi katerih je med sprtima sosedama Armenijo in Azerbajdžanom prišlo do resnega zaostrovanja in izmenjave groženj. Spopadi naj bi zahtevali tudi žrtve med civilisti. Iz sveta so se vrstili pozivi k takojšnji ustavitvi spopadov in obnovitvi dialoga.