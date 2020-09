EU in Svet Evrope pozivata k ustavitvi spopadov v Gorskem Karabahu

Bruselj/Strasbourg/Pariz, 27. septembra - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je spričo najnovejšega zaostrovanja razmer v Gorskem Karabahu sprti strani Armenijo in Azerbajdžan danes pozval k takojšnjem prenehanju spopadov in vrnitvi k pogajanjem. K ustavitvi spopadov in mirnemu reševanju konflikta so pozvali tudi pri Svetu Evrope in v Parizu.