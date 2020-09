V Gorskem Karabahu izbruhnili spopadi

Erevan/Baku/Moskva, 27. septembra - V Gorskem Karabahu so znova izbruhnili srditi spopadi med sprtima stranema. Azerbajdžan je sporočil, da je sprožil veliko "protiofenzivo" proti armenskim separatistom, ti pa trdijo, da so sestrelili dva azerbajdžanska vojaška helikopterja. Poročajo tudi o mrtvih. V Armeniji in Gorskem Karabahu so razglasili vojno stanje in splošno mobilizacijo.