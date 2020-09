Ljubljanske ulice že 20. pod krono mavrice za pravice skupnosti LGBTIQ+

Ljubljana, 26. septembra - Na ljubljanskih ulicah se je danes odvila jubilejna, 20. Parada ponosa, prireditev, ki poziva k zagotavljanju pravic skupnosti LGBTIQ+. Tokrat so ob bok pravic skupnosti postavili pravice širše civilne družbe, ki so po njihovem mnenju ogrožene, in pozvali k skupnemu boju različnih družbenih gibanj za demokratično in človekoljubno družbo.