Menedžerji o novi realnosti po koronavirusu

Portorož, 24. septembra - Ob zaključku prvega dne letošnjega Managerskega kongresa je bilo na vrsti omizje z vodilnimi slovenskimi menedžerji o novi realnosti po covidu-19. Kot so ugotavljali sogovorniki, je kriza pospešila določene delovne procese in inovacije, prav tako pa se je izkazal pomen človeškega faktorja oziroma pripadnosti in zavzetosti zaposlenih.